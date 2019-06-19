СМИ: Неймар подыскивает дом в Каталонии

Испански СМИ обсуждают возможность возвращения нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".

По данным Sport.es со со ссылкой на телеканал GOL, футболист занимается поиском дома в Каталонии. Кроме того, сообщается, что бразилец хочет приобрести именно тот дом, в котором он жил, когда выступал за "Барселону".

Ранее сообщалось, что Неймар заявил, что не хочет больше играть за ПСЖ. А "Барселона" в свою очередь заявила, что может включить Гризманна в сделку по форварду.

Напомним, что игрок выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Возвращение 27-летнего футболиста на "Камп Ноу" поддерживает капитан каталонцев Лионель Месси.

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