СМИ: Неймар подыскивает дом в Каталонии
Испански СМИ обсуждают возможность возвращения нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".
По данным Sport.es со со ссылкой на телеканал GOL, футболист занимается поиском дома в Каталонии. Кроме того, сообщается, что бразилец хочет приобрести именно тот дом, в котором он жил, когда выступал за "Барселону".
Ранее сообщалось, что Неймар заявил, что не хочет больше играть за ПСЖ. А "Барселона" в свою очередь заявила, что может включить Гризманна в сделку по форварду.
Напомним, что игрок выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Возвращение 27-летнего футболиста на "Камп Ноу" поддерживает капитан каталонцев Лионель Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32