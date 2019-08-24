СМИ: Неймар пошёл на примирение с ПСЖ

СМИ сообщают о неожиданном повороте в трансферной саге имени Неймара.

По информации L’Equipe, бразилец может остаться в ПСЖ. В связи с этим футболист пошёл на примирение с руководством клуба.

Неймар и его окружение сомневаются, что "Реал" или "Барселона" смогут договориться с парижанами о трансфере до дедлайна (2 сентября).

Ранее 27-летний нападающий принял принципиальное решение покинуть ПСЖ этим летом. В стартовавшем сезоне он не провёл на поле ни одной минуты.

Напомним, что в 2017 году "красно-синие" купили Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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