СМИ: Неймар расплакался, узнав, что ПСЖ не будет продавать его "Барселоне"

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СМИ: Неймар расплакался, узнав, что ПСЖ не будет продавать его "Барселоне"

Нападающий ПСЖ Неймар был очень разочарован, когда узнал, что его трансфер в "Барселону" сорвался. Об этом пишет El Chiringuito.

По данным источника, 31 августа агенты каталонцев связались с 27-летним форвардом парижан и сообщили футболисту, что ПСЖ отклонил предложение "Барсы". Неймар услышав эти новости расплакался прямо во время разговора.

Напомним, этим летом Неймар планировал покинуть французский клуб. На него претендовали "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

А еще: Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба из-за Неймара| http://soccernews.ru
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