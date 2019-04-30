СМИ: Неймар рассказал Марсело о желании играть в "Реале"
Нападающий ПСЖ Неймар хочет играть в "Реале". Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.
По данным источника, футболист рассказал об этом желании своему соотечественнику Марсело, который выступает за мадридцев.
Ранее сообщалось, что Неймар очень хочет играть в одной команде с хавбеком "Челси" Эденом Азаром.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 14 матчах за ПСЖ, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30