СМИ: Неймар рассказал Марсело о желании играть в "Реале"

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СМИ: Неймар рассказал Марсело о желании играть в "Реале"

Нападающий ПСЖ Неймар хочет играть в "Реале". Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.

По данным источника, футболист рассказал об этом желании своему соотечественнику Марсело, который выступает за мадридцев.

Ранее сообщалось, что Неймар очень хочет играть в одной команде с хавбеком "Челси" Эденом Азаром

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 14 матчах за ПСЖ, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

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