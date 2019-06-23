СМИ: Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о своем скором возвращении в клуб
Форвард ПСЖ Неймар уверен, что этим летом сможет вернуться в "Барселону".
По сведениям Sport.es, бразилец через WhatsApp связался с футболистами "Барселоны" и сообщил о своем скором возвращении.
"Сохраняйте спокойствие, я возвращаюсь", - написал Неймар.
Напомним, что Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро ушел в ПСЖ.
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|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
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|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32