СМИ: Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о своем скором возвращении в клуб

Форвард ПСЖ Неймар уверен, что этим летом сможет вернуться в "Барселону".

По сведениям Sport.es, бразилец через WhatsApp связался с футболистами "Барселоны" и сообщил о своем скором возвращении.

"Сохраняйте спокойствие, я возвращаюсь", - написал Неймар.

Напомним, что Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро ушел в ПСЖ.

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