СМИ: Неймар выбыл на три недели

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СМИ: Неймар выбыл на три недели

Появилась новая информация касательно травмы форварда ПСЖ Неймара.

По сведениям журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, который ссылается на источник, близкий к футболисту, бразилец выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Неймар точно пропустит игру ЛЧ против "РБ Лейпцига", а также матчи против "Нанта" и "Ренна" в Лиге 1. Вероятно, он вернется после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Напомним, что Неймар травмировался во время вчерашней игры ЛЧ против "Истанбула" (2:0). Покидая поле, он плакал.

В этом сезоне на счету Неймара два гола и три ассиста в 6 матчах.

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