СМИ: Неймар выбыл на три недели
Появилась новая информация касательно травмы форварда ПСЖ Неймара.
По сведениям журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, который ссылается на источник, близкий к футболисту, бразилец выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы бедра.
Неймар точно пропустит игру ЛЧ против "РБ Лейпцига", а также матчи против "Нанта" и "Ренна" в Лиге 1. Вероятно, он вернется после ноябрьской паузы на матчи сборных.
Напомним, что Неймар травмировался во время вчерашней игры ЛЧ против "Истанбула" (2:0). Покидая поле, он плакал.
В этом сезоне на счету Неймара два гола и три ассиста в 6 матчах.
Читайте также: Неймар назвал пять лучших игроков в мире. | http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом"
-
В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"
-
Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита"
-
"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Дибалу
-
Маурицио Сарри покинул "Ювентус"
Лента новостей
-
Тедеско недоволен отменой удаления Еременко
-
Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко
-
СМИ: Неймар выбыл на три недели
-
Азмун получил вызов в сборную Ирана на ноябрьские матчи
-
Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Футболисты ПСЖ играли в бассейне айфоном Верратти
-
Бартомеу удалил аккаунт в твиттере после ухода из "Барселоны"
-
Гжегож Крыховяк мог перейти в "Зенит"
-
Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом"
-
Лэмпард выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду
-
Пепе стал третьим португальцем, проведшим 100 матчей в Лиге Чемпионов
-
"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"
-
Манчини высказался о проблемах Балотелли
-
В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"
-
Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена
-
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может вернуться в Аргентину
-
Гендиректор "Краснодара" может быть наказан за критику судей после матча со "Спартаком"
-
Капелло высказался о победе "Барселоны" над "Ювентусом" в матче Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о своих планах в случае победы на выборах
-
Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13