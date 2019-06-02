СМИ: Неймара обвиняют в изнасиловании

Форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании, информирует GloboEsporte.com

По данным издания, девушка, чье имя пока не известно, рассказала, что футболист изнасиловал ее в Париже. По ее словам инцидент произошел 15 мая в отеле города.

Она уже заявила на Неймара в полицию в Бразилии, так как не решалась обратится в органы в другой стране.

Со стороны футболиста пока не было никаких опровержений. На данный момент он находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.

А еще: Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии. У него были проблемы с коленом | http://soccernews.ru