СМИ: Неймара обвиняют в изнасиловании
Форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании, информирует GloboEsporte.com
По данным издания, девушка, чье имя пока не известно, рассказала, что футболист изнасиловал ее в Париже. По ее словам инцидент произошел 15 мая в отеле города.
Она уже заявила на Неймара в полицию в Бразилии, так как не решалась обратится в органы в другой стране.
Со стороны футболиста пока не было никаких опровержений. На данный момент он находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.
А еще: Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии. У него были проблемы с коленом | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27