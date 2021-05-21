СМИ: Николич подписал новый контракт с "Локомотивом"

Фото сайт "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Марко Николич продлил соглашение с московским клубом, сообщает "СЭ".

По информации источника, стороны заключили контракт по схеме "2+1". Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

Ранее стало известно, что по условиям новой сделки годичный оклад сербского тренера вырастет до 1,8 миллиона евро.

Николич возглавляет "Локомотив" с мая 2020 года и уже выиграл с командой дебютный трофей - Кубок России.

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