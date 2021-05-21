СМИ: Николич подписал новый контракт с "Локомотивом"
Фото сайт "Локомотива"
Наставник "Локомотива" Марко Николич продлил соглашение с московским клубом, сообщает "СЭ".
По информации источника, стороны заключили контракт по схеме "2+1". Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.
Ранее стало известно, что по условиям новой сделки годичный оклад сербского тренера вырастет до 1,8 миллиона евро.
Николич возглавляет "Локомотив" с мая 2020 года и уже выиграл с командой дебютный трофей - Кубок России.
Не пропустите: Глава РЖД высказался о стадионе "Локомотива". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура
-
Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А
-
Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии
-
Бэйл задумался о завершении карьеры
-
Месси не поможет "Барселоне" в поединке с "Эйбаром"
Лента новостей
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"
-
1
Куман: "Если руководство "Барселоны" думает, что нужен новый тренер, нужно говорить об этом публично"
-
1
Экс-тренер "Ахмата" посоветовал Дзюбе публично извинился за слова о Грозном
-
"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну
-
СМИ: Николич подписал новый контракт с "Локомотивом"
-
"Эвертон" не претендует на Хвичу
-
У Заболотного возникли мышечные проблемы
-
Уткин высказался о подготовке сборной России к Евро-2020
-
На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура
-
Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А
-
Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии
-
Моуринью переманит в "Рому" главного скаута "Лестера"
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму
-
Зидан сообщил о новом повреждении Азара
-
Ветеран "Лестера" завершает карьеру
-
"Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом
-
"Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов
-
Бэйл задумался о завершении карьеры
-
Немецкий футболист Безушков близок к получению российского паспорта
-
1
Месси не поможет "Барселоне" в поединке с "Эйбаром"