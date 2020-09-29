СМИ: Новиков во вторник покинет "Динамо"

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков, судя по всему, покинет свой пост.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", во вторник, 29 сентября, клуб объявит об увольнении тренера.

Отмечается, что подготовкой команды к игре против "Краснодара" будет заниматься спортивный директор клуба Желько Бувач.

Напомним, что причиной отставки Новикова являются неудовлетворительные результаты команды в РПЛ и вылет из Лиги Европы после первого же матча.

Стоит отметить, что Бувач с 2001 по 2018 год был ассистентом Юргена Клоппа.

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