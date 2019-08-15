СМИ: Новым главным тренером киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко

Стал известен возможный кандидат на пост главного тренера киевского "Динамо". Клуб может возглавить Алексей Михайличенко, передает Football.ua. На данный момент он является спортивным директором клуба.

14 августа с поста главного тренера был уволен Александр Хацкевич. Накануне команда не сумела пройти "Брюгге" (0:1, 3:3) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

По данным источника, официально тренер будет назначен завтра. 56-летний специалист уже возглавлял "Динамо" и вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Украины.

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