СМИ: Новым главным тренером "Рубина" станет Роман Шаронов

Казанский "Рубин" в скором времени возглавит Роман Шаронов. Об этом информирует "Бизнес Online".

Ранее 42-летний специалист работал с молодежной командой. Будучи футболистом он провел в "Рубине" около 11 лет. Возможно, что он может стать исполняющим обязанности главного тренера.

В тренерском штабе команды остаются Олег Кузьмин, тренер голкиперов Сергей Козко, и специалист по физподготовке Хавьер Сальсес.

Ранее стало известно, что 66-летний специалист Курбан Бердыев покинул "Рубин". Он возглавлял команду с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года.

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