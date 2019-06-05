СМИ: Новым главным тренером "Рубина" станет Роман Шаронов

Теги рубинроман шароновкурбан бердыев

СМИ: Новым главным тренером "Рубина" станет Роман Шаронов

Казанский "Рубин" в скором времени возглавит Роман Шаронов. Об этом информирует "Бизнес Online".

Ранее 42-летний специалист работал с молодежной командой. Будучи футболистом он провел в "Рубине" около 11 лет. Возможно, что он может стать исполняющим обязанности главного тренера.

В тренерском штабе команды остаются Олег Кузьмин, тренер голкиперов Сергей Козко, и специалист по физподготовке Хавьер Сальсес.

Ранее стало известно, что 66-летний специалист Курбан Бердыев покинул "Рубин". Он возглавлял команду с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года.

Не пропустите: Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев предложил свои услуги трём клубам РПЛ

Бердыев предложил свои услуги трём клубам РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов