СМИ: окружение Месси сомневается в Почеттино

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Люди, близкие к нападающему ПСЖ Лионелю Месси, недовольны работой главного тренера команды Маурисио Почеттино.

По информации L’Equipe, окружение аргентинца сомневается в наставнике парижан и его тактике.

Сообщается, что к Почеттино есть претензии по поводу использования 34-летнего форварда на поле.

По мнению окружения Месси, именно тренер ответственен за невзрачную игру звёздного футболиста и его слабую статистику в этом сезоне.

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