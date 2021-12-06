СМИ: окружение Месси сомневается в Почеттино
Фото инстаграм Маурисио Почеттино
Люди, близкие к нападающему ПСЖ Лионелю Месси, недовольны работой главного тренера команды Маурисио Почеттино.
По информации L’Equipe, окружение аргентинца сомневается в наставнике парижан и его тактике.
Сообщается, что к Почеттино есть претензии по поводу использования 34-летнего форварда на поле.
По мнению окружения Месси, именно тренер ответственен за невзрачную игру звёздного футболиста и его слабую статистику в этом сезоне.
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