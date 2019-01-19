СМИ опровергли интерес "Эвертона" к Дзюбе
Информационное агентство "РИА Новости" утверждает, что "Эвертон" не интересуется нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
"Артём Дзюба находится на сборе вместе с "Зенитом" и готовится к турниру с участием своего клуба, "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", который пройдёт в Дохе. Никаких контактов по вопросу перехода в "Эвертон" не было, клубу из Ливерпуля он не интересен" - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее RT опубликовал новость, согласно которой Дзюба до закрытия зимнего трансферного окна может оказаться в "Эвертоне". На подписании россиянина якобы настаивает главный тренер "ирисок" Марку Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11