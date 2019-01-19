СМИ опровергли интерес "Эвертона" к Дзюбе

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СМИ опровергли интерес "Эвертона" к Дзюбе

Информационное агентство "РИА Новости" утверждает, что "Эвертон" не интересуется нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"Артём Дзюба находится на сборе вместе с "Зенитом" и готовится к турниру с участием своего клуба, "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", который пройдёт в Дохе. Никаких контактов по вопросу перехода в "Эвертон" не было, клубу из Ливерпуля он не интересен" - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее RT опубликовал новость, согласно которой Дзюба до закрытия зимнего трансферного окна может оказаться в "Эвертоне". На подписании россиянина якобы настаивает главный тренер "ирисок" Марку Силва.

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