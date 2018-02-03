СМИ опубликовали детали нового контракта Роналду с "Реалом"

"Реал" увеличит заработную плату лидера команды Криштиану Роналду.

Об этом сообщает испанская пресса.

Сейчас португалец зарабатывает 21 миллион евро в год, а после подписания нового соглашения его оклад вырастет до 30 миллионов.

Ожидается, что новый контракт будет подписан летом.

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