СМИ опубликовали детали нового контракта Роналду с "Реалом"

Теги реал мадридкриштиану роналду

СМИ опубликовали детали нового контракта Роналду с "Реалом""Реал" увеличит заработную плату лидера команды Криштиану Роналду.

Об этом сообщает испанская пресса.

Сейчас португалец зарабатывает 21 миллион евро в год, а после подписания нового соглашения его оклад вырастет до 30 миллионов.

Ожидается, что новый контракт будет подписан летом.

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