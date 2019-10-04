СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале"

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СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале"

Испанский ресурс Deportes Cuatro узнал о системе штрафов в "Реале".

Так, по правилам клуба, футболистам необходимо прибыть на тренировочную базу за 45 минут до начала занятий. В случае пятиминутного опоздания, игрока оштрафуют на 250 евро, 15-минутное - 500 евро, более 15 минут - одна тысяча евро. Если футболист пропустил занятие по неуважительной причине, клуб накажет его на три тысячи евро.

В раздевалке и автобусе телефоны футболистов "Реала" должны работать в беззвучном режиме. Первое нарушение будет стоить 250 евро, а после повторного сумма штрафа увеличиться до 500-1000 евро.

Кроме того, каждую неделю игроки проходят процедуру взвешивания. Пропуск процедурі карается 250 евро. За превышение нормы веса наказание достигает 1000 евро.

Также футболисты "сливочных" заранее должны предупреждать тренера и клуб о том, что планируют выехать из Мадрида в выходной день. За нарушение игрок может лишиться до 1000 евро.

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