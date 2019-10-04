СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале"
Испанский ресурс Deportes Cuatro узнал о системе штрафов в "Реале".
Так, по правилам клуба, футболистам необходимо прибыть на тренировочную базу за 45 минут до начала занятий. В случае пятиминутного опоздания, игрока оштрафуют на 250 евро, 15-минутное - 500 евро, более 15 минут - одна тысяча евро. Если футболист пропустил занятие по неуважительной причине, клуб накажет его на три тысячи евро.
В раздевалке и автобусе телефоны футболистов "Реала" должны работать в беззвучном режиме. Первое нарушение будет стоить 250 евро, а после повторного сумма штрафа увеличиться до 500-1000 евро.
Кроме того, каждую неделю игроки проходят процедуру взвешивания. Пропуск процедурі карается 250 евро. За превышение нормы веса наказание достигает 1000 евро.
Также футболисты "сливочных" заранее должны предупреждать тренера и клуб о том, что планируют выехать из Мадрида в выходной день. За нарушение игрок может лишиться до 1000 евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2