СМИ опубликовали возможный состав "Реала" в следующем сезоне

Мадридский "Реал" готов существенно обновить состав следующим летом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, президент мадридского клуба Флорентино Перес может выделить на трансферы от 350 до 700 миллионов евро.

Если все трансферы "Реала" окажутся успешными, то состав клуба вполне можно будет назвать "галактикос-2".

Летом в "Реал" могут перейти: Давид Де Хеа, Нголо Канте, Кристиан Эриксен, Поль Погба, Неймар, Эден Азар и Килиан Мбаппе.

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