СМИ: основной полузащитник "Зенита" заразился коронавирусом
Хавбек питерского "Зенита" Магомед Оздоев пропустил матчи с "Ахматом" (2:2) и "Лацио" (1:3) из-за коронавируса, утверждает Metaratings.
По информации источника, 28-летний футболист также не сможет сыграть с тульским "Арсеналом" (28 ноября) и "Брюгге" (2 декабря).
Стоит отметить, что полузащитник не появлялся на поле с 18 ноября, однако о заболевании его коронавирусом "Зенит" ничего не сообщал.
В текущем сезоне Оздоев сыграл за "сине-бело-голубых" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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