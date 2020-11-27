СМИ: основной полузащитник "Зенита" заразился коронавирусом

Хавбек питерского "Зенита" Магомед Оздоев пропустил матчи с "Ахматом" (2:2) и "Лацио" (1:3) из-за коронавируса, утверждает Metaratings.

По информации источника, 28-летний футболист также не сможет сыграть с тульским "Арсеналом" (28 ноября) и "Брюгге" (2 декабря).

Стоит отметить, что полузащитник не появлялся на поле с 18 ноября, однако о заболевании его коронавирусом "Зенит" ничего не сообщал.

В текущем сезоне Оздоев сыграл за "сине-бело-голубых" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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