СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

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СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

Британские СМИ сообщают, что отстранение России от всех крупных соревнований коснется и чемпионата мира-2022 по футболу.

Ранее стало известно, что Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга.

Запрет не будет затрагивать Евро-2020, так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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