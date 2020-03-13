СМИ: Пауло Дибала заболел коронавирусом

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СМИ: Пауло Дибала заболел коронавирусом

Ещё у одного звёздного футболиста диагностирован смертельно опасный коронавирус.

Как сообщает BBC Sport, болезнь обнаружена у нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Аргентинец стал вторым игроком "старой синьоры" с коронавирусом. Накануне аналогичный диагноз поставили защитнику Даниэле Ругани.

Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса", отправились на карантин.

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