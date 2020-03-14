СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября

Теги коронавирус

СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября

Источники издания The Independent дают неутешительный прогноз касательно возобновления футбольных турниров в Европе.

Сообщается, что никто не верит, что до апреля эпидемиологическая ситуация на континенте стабилизируется.

В связи с этим не исключается, что большой футбол вернётся на европейские стадионы не раньше сентября.

На этой неделе коронавирус признали пандемией. Во всём мире им заразились более 130 тысяч человек.

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