СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября

Источники издания The Independent дают неутешительный прогноз касательно возобновления футбольных турниров в Европе.

Сообщается, что никто не верит, что до апреля эпидемиологическая ситуация на континенте стабилизируется.

В связи с этим не исключается, что большой футбол вернётся на европейские стадионы не раньше сентября.

На этой неделе коронавирус признали пандемией. Во всём мире им заразились более 130 тысяч человек.

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