СМИ: Педро Роша продолжит карьеру в "Фламенго"
Форвард "Крузейру" Педро Роша может перейти в "Фламенго", передает Globo Esporte.
Напомним, права на 25 летнего футболиста принадлежать московскому "Спартаку". Бразильский луб хочет арендовать игрока у красно-белых на один год.
Ранее агент футболиста уже рассказал, что Роша в скором времени перейдет в другой клуб.
В этом сезоне нападающий участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.
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