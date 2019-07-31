СМИ: Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа

Нападающий "Лилля" Николя Пепе в ближайшие 24 часа перейдет в "Арсенал". Об этом пишет журналист Yahoo Sport France Ману Лонжон.

Ранее сообщалось, что футболист уже проходит медицинское обследование в английском клубе. За форварда "Арсенал" заплатит 80 миллионов евро плюс бонусы.

Пепе выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 37 голов и сделал 17 ассистов.

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