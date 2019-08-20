СМИ: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить "Барселоне". Зидану бразилец не нужен

Возможное приобретение мадридским "Реалом" нападающего ПСЖ Неймара - это личный каприз президента королевского клуба Флорентино Переса, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, руководитель "бланкос" хочет купить звёздного бразильца, чтобы отомстить "Барселоне", которая увела игрока в 2013 году.

Переса до сих пор гложит трансферный провал шестилетней давности и он прилагает максимум усилий, чтобы ответить "блаугране" той же монетой.

При этом главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в услугах Неймара. Французский наставник по-прежнему настаивает на подписании своего соотечественника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

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