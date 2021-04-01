СМИ: Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса"

Фото инстаграм Андреа Пирло

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рискует в течение ближайшей недели потерять работу.

По информации La Gazzetta dello Sport, 41-летнему специалисту дали два матча на исправление результатов "старой синьоры".

Напомним, что 3 апреля "Ювентус" в гостях сыграет с "Торино", а 7 апреля - дома с "Наполи".

Пирло возглавляет команду с августа прошлого года. Туринцы идут четвёртыми в Серии А и вылетели в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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