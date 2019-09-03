СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно

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СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно

Стало известно, сколько клубы российской Премьер-лиги потратили на новичков во время летнего трансферного окна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", общая сумма затрат превысила 230 миллионов евро.

Самой крупной сделкой стала покупка "Зенитом" у "Барселоны" вингера Малкома за 40 миллионов евро.

Также в тройку наиболее дорогих приобретений вошли Максимилиан Филипп (в "Динамо" за 20 миллионов) и Гус Тиль (в "Спартак" за 18 миллионов).

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