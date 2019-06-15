СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет этим летом перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает ABC, звёздный француз готов устроить бойкот, если "красные дьяволы" будут препятствовать его уходу в королевский клуб.

26-летний футболист не намерен приезжать в расположение манкунианцев для старта подготовки к новому сезону.

Напомним, что Погба зовёт в "Реал" лично главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан, однако клубы не могут договориться о стоимости игрока.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению хавбека "Ньюкасла". | http://soccernews.ru