СМИ: полузащитник "Манчестер Юнайтед" лечился гипнозом
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра страдал бессонницей, утверждает The Sun.
По сведениям издания, проблемы со сном у бразильца появлялись перед выездными матчами и, скорее всего, были связаны с длительными перелётами.
24-летний футболист почувствовал, что недосып негативно отразился на его игровой форме, поэтому решил обратиться к специалисту.
Сообщается, что лечением Перейры занимался гипнотизёр и всего за четыре сеанса смог помочь спортсмену.
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