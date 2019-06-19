СМИ: Понсе перешёл в "Спартак"
Нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака", утверждает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, 22-летний аргентинец уже подписал контракт с московским клубом.
В ближайшее время "красно-белые" объявят о трансфере официально.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 7-8 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать в "Спартаке" 1,8 миллиона в год плюс бонусы.
В минувшем сезоне Понсе выступал на правах аренды за АЕК, сыграл 43 матча, забил 21 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Порту" увеличит предложение по Зе Луишу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым
-
"Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе"
-
Тренер сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал трансфер Влашича в ЦСКА
-
СМИ: Комбаров покинул "Спартак"
-
СМИ: Неймар подыскивает дом в Каталонии
-
Глушаков попрощался с болельщиками "Спартака"
-
ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер Влашича
-
"Динамо" включилось в борьбу за Комличенко
-
СМИ: Понсе перешёл в "Спартак"
-
"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали
-
ЦСКА согласовал трансфер Влашича
-
"Барселона" может включить Гризманна в сделку по Неймару
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Глушакова
-
Роббен задумался о завершении карьеры
-
Официально: Глушаков покинул "Спартак"
-
"Ростов" представил форму на следующий сезон
-
Официально: Ордец стал игроком "Динамо"
-
"Реал Сосьедад" объявил о покупке лидера "Жироны"
-
4
Неймар: "Я больше не хочу играть в ПСЖ"
-
"Динамо" в шаге от подписания защитника "Шахтёра"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17