СМИ: Понсе перешёл в "Спартак"

Нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака", утверждает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, 22-летний аргентинец уже подписал контракт с московским клубом.

В ближайшее время "красно-белые" объявят о трансфере официально.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 7-8 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать в "Спартаке" 1,8 миллиона в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне Понсе выступал на правах аренды за АЕК, сыграл 43 матча, забил 21 гол и сделал 4 ассиста.

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