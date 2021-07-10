СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента
Фото инстаграм Лионеля Месси / Автор неизвестен
Издание L’Equipe опубликовало данные о финансовых потерях бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Источник утверждает, что после получения статуса свободного агента футболист недополучает 100 тысяч евро ежедневно.
Напомним, что контракт звёздного аргентинца с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня.
Зарплата 34-летнего Месси в "Барсе" составляла около 139 миллионов евро за сезон до уплаты налогов или 75 миллионов чистыми.
При этом спонсоры продолжают сотрудничать с форвардом в полном объёме, несмотря на неопределённость с его будущим.
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