СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

2 Теги барселоналионель месси

СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

Фото инстаграм Лионеля Месси / Автор неизвестен

Издание L’Equipe опубликовало данные о финансовых потерях бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Источник утверждает, что после получения статуса свободного агента футболист недополучает 100 тысяч евро ежедневно.

Напомним, что контракт звёздного аргентинца с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня.

Зарплата 34-летнего Месси в "Барсе" составляла около 139 миллионов евро за сезон до уплаты налогов или 75 миллионов чистыми.

При этом спонсоры продолжают сотрудничать с форвардом в полном объёме, несмотря на неопределённость с его будущим.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хотя бы Алчный гнум перестанет торчать в илитных ресторанах и наконец начнёт тренироваться!Уже какой-то плюс!Вискас Эль Барса!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Лео Король футбола и это знает даже мой кот Бадр и моя тупая как дверь сестра!

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