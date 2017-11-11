СМИ посчитали, во сколько "Реалу" обходится каждый матч Бэйла

Испанское издание AS посчитало, во сколько мадридскому "Реалу" обходится каждый матч вингера Гарет Бэйла.

Учитывая сумму трансфера, зарплату и сопутствующие расходы, на данный момент королевский клуб потратил на 28-летнего валлийца 168,6 миллионов евро.

С лета 2013 года Бэйл сырал за "Реал" 159 матчей. Таким образом, каждая его игра стоила "сливочным" 1 миллион 60 тысяч 377 евро.

Не пропустите: Стало известно сколько раз травмировался Бэйл за свою карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru