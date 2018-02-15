СМИ поймали наставника "Лестера" на лжи

СМИ поймали на лжи главного тренера "Лестера" Клода Пюэля.

Ранее наставник "лис" заявил, что клуб не отпустил полузащитника Рияда Махреза в "Манчестер Сити", так как поздно получил предложение о трансфере и не успевал найти замену своему ключевому игроку.

Однако, как сообщает Sky Sport, "горожане" вступали с "Лестером" в переговоры по алжирцу за неделю до закрытия трансферного окна, поэтому причиной сорвавшегося перехода стало не то, о чём говорил Пюэль.

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