СМИ: президенту "Барселоны" Бартомеу вынесут вотум недоверия
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу и другие члены совета директоров клуба могут досрочно покинуть свои посты.
По информации Marca, руководителю "блауграны" в ближайшее время вынесут вотум недоверия.
Сообщается, что уже собрано нужное количество подписей. Теперь их предстоит проверить на подлинность.
После этого начнётся референдум. Вотум недоверия должны поддержать две трети участников процесса, при этом не менее 10 процентов должны быть членами клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14