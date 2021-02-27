СМИ: приоритет Месси - сильный спортивный проект, а не деньги

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет снова бороться за все трофеи со своей командой, пишет Marca.

По сведениям издания, звёздный аргентинец заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне стать частью сильного спортивного проекта.

Если новый президент "блауграны" гарантирует 33-летнему футболисту быстрое строительство нового боеспособного коллектива, то он, скорее всего, продлит контракт с клубом.

Отмечается, что финансовые детали нового соглашения для него второстепенны, а космические условия в действующем договоре были не его инициативой, а предложением предыдущего руководства "сине-гранатовых".

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает в июне. В текущем сезоне форвард забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 31 матче.

Не пропустите: Лопетеги назвал лучшего футболиста в истории. | http://soccernews.ru