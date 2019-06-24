СМИ: Промес заключил контракт с "Аяксом"

Бывший вингер "Спартака" Квинси Промес перешёл из "Севильи" в "Аякс", утверждает De Telegraaf.

По информации источника, 27-летний футболист заключил с амстердамским клубом пятилетний контракт, условия которого пока не разглашаются.

Также неизвестно, сколько голландский гранд заплатил за атакующего игрока.

"Севилья" купила Промеса год назад за 20 миллионов евро. В активе полузащитника 49 матчей, 3 гола и 9 ассистов.

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