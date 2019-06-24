СМИ: Промес заключил контракт с "Аяксом"

1 Теги севильяаяксквинси проместрансферы

СМИ: Промес заключил контракт с "Аяксом"

Бывший вингер "Спартака" Квинси Промес перешёл из "Севильи" в "Аякс", утверждает De Telegraaf.

По информации источника, 27-летний футболист заключил с амстердамским клубом пятилетний контракт, условия которого пока не разглашаются.

Также неизвестно, сколько голландский гранд заплатил за атакующего игрока.

"Севилья" купила Промеса год назад за 20 миллионов евро. В активе полузащитника 49 матчей, 3 гола и 9 ассистов.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Arsenal Fan

Так и остался подающим надежды.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной"

Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов