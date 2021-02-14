СМИ: "Промесу оформили российскую визу"
Журналист "СЭ" Вячеслав Короткин сообщает, что хавбеку "Аякса" Квинси Промесу оформили российскую визу. Однако, трансфер игрока в "Спартак" до сих пор не подтверждается.
"В "Спартаке" сохраняют спокойствие и верят, что все закончится как надо. По крайней мере, въездная виза РФ на Промеса уже оформлена. Разрешение на работу в России футболист может получить за считанные дни. Ждем окончания саги в начале недели", – написал журналист.
Напомним, "Аякс" не включил Промеса в заявку на последний матч из-за желания игрока перейти в "Спартак".
Читать также: Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе | http://soccernews.ru
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