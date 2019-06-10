СМИ: ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену

Теги псжнеймарджейдон санчо

СМИ: ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену

Форвард ПСЖ Неймар может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает испанская пресса, парижане готовы продать бразильца за 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Неймар желает вернуться в "Барселону".

По сведениям источника, на замену Неймару ПСЖ хочет приобрести Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

В минувшем сезоне Неймар из-за травмы провел всего 28 матчей, забил 23 гола и отдал 11 ассистов.

Читайте также: ПСЖ намерен продлить контракт с Неймаром. | http://soccernews.ru
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