СМИ: ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену

Форвард ПСЖ Неймар может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает испанская пресса, парижане готовы продать бразильца за 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Неймар желает вернуться в "Барселону".

По сведениям источника, на замену Неймару ПСЖ хочет приобрести Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

В минувшем сезоне Неймар из-за травмы провел всего 28 матчей, забил 23 гола и отдал 11 ассистов.

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