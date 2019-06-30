СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

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СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

ПСЖ не будет препятствовать уходу из команды бразильского нападающего Неймара, сообщает Paris United.

По сведениям издания, отношения между футболистом и руководством парижского клуба становятся все хуже каждый день. В связи с этим клуб готов продать форварда.

Главным претендентом на бразильца является "Барселона". Агент Пини Захави, нанятый "Барселоной" для проведения переговоров по Неймару, уже несколько раз встречался с руководством ПСЖ и обсуждал детали возможного трансфера.

Напомним, что 27-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года, и подписал с парижским клубом контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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