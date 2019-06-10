СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро

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СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа может перейти в скором времени в ПСЖ. Об этом информирует Daily Mail.

По данным источника, парижане уже сделали предложение манкунианцам по 28-летнему футболисту в размере 67,5 миллиона евро. Клуб готов пойти на сделку и 22 миллиона евро из этой суммы заплатить голкиперу, чтобы тот согласился на трансфер.

В "МЮ" опасаются, что в следующем году де Хеа покинет клуб в качестве свободного агента.

Сам футболист не хочет покидать клуб и планирует отыграть как минимум сезон за "красных дьяволов".

В минувшем сезоне де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

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