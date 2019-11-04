СМИ: ПСЖ интересуется Головиным

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СМИ: ПСЖ интересуется Головиным

ПСЖ следит за российским полузащитником "Монако" и сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, пока 23-летний футболист не является приоритетной целью парижан, однако уже находится в списке претендентов на покупку.

Футболист играет в "Монако" с лета 2018 году, куда перешел из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Головин забил 2 гола и сделал 2 ассиста за клуб. Трансферная стоимость хавбека - 25 миллионов евро.

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