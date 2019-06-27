СМИ: ПСЖ отверг первое предложение "Барселоны" по Неймару

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СМИ: ПСЖ отверг первое предложение "Барселоны" по Неймару

"Барселона" пыталась договорится с ПСЖ по переходу Неймара в клуб. По данным Le Parisien, парижский клуб отказал каталонцам.

Сегодня, 27 июня, парижане не согласились вести переговоры с "Барселоной". Ранее сообщалось, что Неймар хочет официально объявить о своем желании покинуть ПСЖ после 7 июля.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2022 года.

А еще: Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"| http://soccernews.ru
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