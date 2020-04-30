СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона

ПСЖ выиграл Лигу 1 сезона 2019/20, несмотря на решение досрочно прекратить розыгрыш турнира из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает L’Equipe, парижскую команду признают чемпионом страны по итогам 28 туров.

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля опережают идущий вторым "Марсель" на 12 очков, имея также один матч в запасе.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о запрете на проведение массовых мероприятий в стране до сентября. Это сделало невозможным вариант с доигровкой футбольного сезона.

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