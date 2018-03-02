СМИ: ПСЖ "прогнулся" под давлением клана Неймара
Как информирует L'Équipe, у французского ПСЖ случился конфликт с окружением своего ведущего форварда Неймара.
Так, по сведениям издания, после полученной травмы лодыжки 26-летним нападающим его представители сразу же настояли на том, чтобы ему была сделана операция, тогда как клуб выступал за то, чтобы футболист восстанавливался без хирургического вмешательства.
Парижане надеялись, что Неймар сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", который может стать для чемпиона Франции ключевым в текущем сезоне.
В итоге, парижане были вынуждены пойти на уступки, согласившись на требования клана бразильца.
Напомним, в сборной Бразилии дали прогноз по возвращению Неймара на поле. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ницца
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|38
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|27
|19