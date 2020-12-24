СМИ: ПСЖ уволил Тухеля

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СМИ: ПСЖ уволил Тухеля

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель покинул занимаемый пост. Об этом сообщают ряд авторитетных СМИ.

В частности, об увольнении немецкого специалиста написали газеты Bild, L’Equipe и RMC Sport.

Утверждается, что решение об отставке Тухеля принял спортивный директор парижского клуба Леонардо.

ПСЖ по итогам 17 туров идёт на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера на 1 очко. В Лиге Чемпионов команда вышла в плей-офф, где сыграет с "Барселоной".

Тухель возглавлял парижан с 2018 года и выиграл 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

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