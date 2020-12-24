СМИ: ПСЖ уволил Тухеля
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель покинул занимаемый пост. Об этом сообщают ряд авторитетных СМИ.
В частности, об увольнении немецкого специалиста написали газеты Bild, L’Equipe и RMC Sport.
Утверждается, что решение об отставке Тухеля принял спортивный директор парижского клуба Леонардо.
ПСЖ по итогам 17 туров идёт на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера на 1 очко. В Лиге Чемпионов команда вышла в плей-офф, где сыграет с "Барселоной".
Тухель возглавлял парижан с 2018 года и выиграл 6 трофеев, включая два чемпионских титула.
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|Команда
|М
|О
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|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|Монпелье
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|40
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
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|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
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|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
|28
|13