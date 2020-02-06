СМИ: пять клубов могут позволить себе трансфер Месси
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport перечислило клубы, которые могут позволить себе подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
В этот список вошли по два представителя из АПЛ и Серии А, а также один французский гранд. Речь идёт о "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентусе", "Интере" и ПСЖ.
Напомним, что у Месси на днях возник конфликт со спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем. Кроме того, аргентинца утомила повышенная ответственность за всё происходящее в каталонском клубе.
Рыночная стоимость 32-летнего форварда - 140 миллионов евро. По некоторым данным, он имеет право покинуть "Барсу" бесплатно по окончании любого из сезонов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18