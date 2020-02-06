СМИ: пять клубов могут позволить себе трансфер Месси

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport перечислило клубы, которые могут позволить себе подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

В этот список вошли по два представителя из АПЛ и Серии А, а также один французский гранд. Речь идёт о "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентусе", "Интере" и ПСЖ.

Напомним, что у Месси на днях возник конфликт со спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем. Кроме того, аргентинца утомила повышенная ответственность за всё происходящее в каталонском клубе.

Рыночная стоимость 32-летнего форварда - 140 миллионов евро. По некоторым данным, он имеет право покинуть "Барсу" бесплатно по окончании любого из сезонов.

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