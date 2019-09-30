СМИ: Рахимов отправлен в отставку, Шалимов завтра возглавит "Ахмат"

Теги ахматрашид рахимов

СМИ: Рахимов отправлен в отставку, Шалимов завтра возглавит "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отправлен в отставку. Его пост займет Игорь Шалимов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что "Сочи" обыграл грозненский клуб со счетом 2:0.

По данным источника, Шалимов возглавил "Ахмат" завтра, 1 октября. В его штаб войдут Магомед АдиевРавиль Сабитов и Андрей Митин.

"Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.

А еще:  Рахимов заявил, что хочет покинуть пост главного тренера "Ахмата"| http://soccernews.ru
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