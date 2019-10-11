СМИ: Раньери готов возглавить "Сампдорию"

Теги клаудио раньерисампдория

СМИ: Раньери готов возглавить "Сампдорию"

Экс-тренер "Ромы" и "Лестера" Клаудио Раньери готов возглавить "Сампдорию", которую недавно покинул Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 67-летний специалист дал согласие на двухлетний контракт с итальянским клубом. Сторонам осталось договориться о зарплате тренера.

Еще одним претендентом на этот пост является экс-тренер "Удинезе" Джанни де Бьязи.

После 7 туров чемпионата Италии "Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице.

Раньери остается без работы с лета 2019 года.

А еще: Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой

Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов