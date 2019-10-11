СМИ: Раньери готов возглавить "Сампдорию"

Экс-тренер "Ромы" и "Лестера" Клаудио Раньери готов возглавить "Сампдорию", которую недавно покинул Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 67-летний специалист дал согласие на двухлетний контракт с итальянским клубом. Сторонам осталось договориться о зарплате тренера.

Еще одним претендентом на этот пост является экс-тренер "Удинезе" Джанни де Бьязи.

После 7 туров чемпионата Италии "Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице.

Раньери остается без работы с лета 2019 года.

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