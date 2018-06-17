СМИ раскрыли детали перехода Баделя в "Зенит"

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СМИ раскрыли детали перехода Баделя в "Зенит"

Хорватский полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель близок к переходу в "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб предложил футболисту четырехлетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро и подъемными в размере двух миллионов евро. 

Контракт хавбека с "Фиорентиной" истекает в конце июня и он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Также 29-летним Баделем интересуются "Спартак" и "Шальке", но их предложения ниже, чем у "Зенита".

Не пропустите: Агент: "Бадель будет хорошим приобретением для "Зенита". | http://soccernews.ru

 

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