СМИ раскрыли детали ухода Венгера из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинул команду не по собственному желанию.

По информации СМИ, на увольнении француза настаивало руководство клуба.

Источник сообщает, что Венгер потерял доверие крупнейшего акционера "Арсенала" американца Стэна Кронке.

Отметим, что француз получит более 12 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения, которое должно было подойти к концу через год.

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