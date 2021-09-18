СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ
Фото инстаграм Лионеля Месси / Автор неизвестен
Стало известно, сколько форвард Лионель Месси может заработать по условиям контракта с ПСЖ.
Напомним, что в августе стороны заключили двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.
По информации L’Équipe, чистый оклад аргентинца составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов.
Также 34-летнему футболисту полагаются два 10-миллионных бонуса за лояльность в 2022 и 2023 году, если он всё ещё будет выступать за парижан.
Таким образом, суммарный доход Месси за три года в ПСЖ может составить 110 миллионов евро.
Не пропустите: Игуаин рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Интер Майами". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хадсон-Одои может сменить национальную сборную
-
"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
-
СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ
-
Клубу Руни грозят серьёзные санкции
-
Жулиано вспомнил о событиях 2014 года в Украине
-
Главные новости дня: 17 сентября
-
1
Форвард "Бирмингема": "Если бы Роналду ел дерьмо, то я бы делал так же"
-
"Райо Вальекано" ярко представил Фалькао (видео)
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, который попал в реанимацию
-
Карпин показал, как он отдыхает после матчей сборной России
-
"Лидс" упустил победу над "Ньюкаслом"
-
Дубль Хабиба принес "Страсбуру" крупную победу в матче Лиги 1
-
"Сельта" проиграла "Кадису" в Ла Лиге
-
"Торино" обыграл "Сассуоло" в Серии А
-
Шарль Каборе высказался о расизме в России
-
"Герта" обыграла дебютанта Бундеслиги
-
Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди
-
Мбаппе может пропустить ближайший матч ПСЖ
-
Пеле снова попал в реанимацию
-
Ляказетт может покинуть "Арсенал" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13