СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Лионеля Месси / Автор неизвестен

Стало известно, сколько форвард Лионель Месси может заработать по условиям контракта с ПСЖ.

Напомним, что в августе стороны заключили двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

По информации L’Équipe, чистый оклад аргентинца составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов.

Также 34-летнему футболисту полагаются два 10-миллионных бонуса за лояльность в 2022 и 2023 году, если он всё ещё будет выступать за парижан.

Таким образом, суммарный доход Месси за три года в ПСЖ может составить 110 миллионов евро.

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