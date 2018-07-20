СМИ: "Реал" договорился о переходе Азара



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар перейдет в мадридский "Реал", сообщает Le10sport.com.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере футболиста за 190 миллионов евро. Этот трансфер станет вторым по стоимости в истории, уступив только переходу Неймара в ПСЖ (222 миллиона).

Ожидается, что о переходе 27-летнего Азара в "Реал" будет объявлено в ближайшие дни.

Не пропустите: "Реал" готовит щедрый контракт для Азара. | http://soccernews.ru